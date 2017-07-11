Spiegel: гибкость рубля и дисциплина Кремля уберегли российскую экономику от краха

«Российский Центробанк , оказавшись в сложной ситуации из-за падения цен на нефть, не поддерживал национальную валюту искусственно в отличие от других стран — производителей нефти, которые из-за этого сегодня столкнулись с гораздо более серьёзными проблемами», — пояснил Уивер.

Помогло российской экономике, по мнению эксперта, и «сокращение импорта дорогостоящей продукции из-за границы, что, в свою очередь, пошло на пользу местным компаниям». «Экономика Российской Федерации сегодня очень конкурентоспособна. Зарплаты стали меньше, налоги низкие. Поэтому для многих производителей сейчас выгоднее работать в России, чем в Китае. Государственный же бюджет остался стабильным благодаря тому, что хоть цена на нефть в долларах и упала, каждый доллар, однако, стал приносить больше рублей», — отметил Крис Уифер.

Ирландский экономист также подчеркнул, что российские финансы «находятся в очень хорошем состоянии». «Госдолг по-прежнему существенно меньше, чем у большинства западных стран, — констатировал Уифер. — Резервы же Центробанка тем временем снова выросли с 350 до 400 миллиардов долларов. Кроме того, прекратился временный отток капитала».