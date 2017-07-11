В Минпромторге рассказали о происхождении турбин для ТЭС в Крыму

Теплоэлектростанции (ТЭС) в Крыму будут оснащены турбинами российского производства с использованием импортных элементов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Что касается турбин, которые будут размещаться в Крыму — мы говорили неоднократно, это будут использованы российские технологии, и мы заверили своих западных коллег в том, что это будут российского производства турбины. Да, с использованием элементов зарубежного производства, но при этом это будет российский сертификат, российские турбины», — подчеркнул министр.

По словам главы Минпромторга, которые приводит ТАСС Siemens подал иск в суд «под давлением из-за океана».

Ранее 11 июля стало известно, что Siemens подала иск против представителей «Технопромэкспорта» («дочка» госкорпорации «Ростех» , строит ТЭС в Крыму). Как утверждают в немецкой компании, две из четырех турбин, импортированных в Россию, были перевезены на полуостров без согласия компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем ранее сообщил, что турбины, которые были поставлены в Крым для строительства теплоэлектростанций, имеют отечественное происхождение.

6 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Отмечалось также, что а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания «Интеравтоматика», в которой Siemens принадлежит 45,7 процента.

Санкции Евросоюза , введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку в регион энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима.