Siemens подал иски против причастных к якобы поставкам его турбин в Крым

Ранее в Siemens сообщили, что концерн получил информацию из надежных источников о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым. Как заявили в компании, такое развитие событий представляет собой явное нарушение контрактов по поставкам Siemens, которые запрещают клиенту поставлять оборудование в Крым.



"Вследствие этого Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже доставленного оборудования в его первоначальное место назначения — Тамань. Иски были поданы в Москве", — сообщил Трост.