Опрос: ослабление рубля подорвало веру среднего класса в богатство России



Ослабление рубля подорвало веру среднего класса в богатство России, а доля беспокоящихся по поводу экономического роста во II квартале 2017 года возросла до 35%, свидетельствуют данные исследования аналитического департамента Sberbank CIB

Общий показатель «потребительского индекса Иванова», отражающего настроения представителя российского среднего класса, увеличился с -30% в IV квартале 2015 года до -10% в I квартале 2017 года, однако во II квартале опустился до -15%.



Отмечается отрицательная поквартальная динамика всех компонентов индекса. «Но наибольшее изменение коснулось оценок национального благосостояния (последние 12 месяцев и следующие 12 месяцев), — указывают аналитики. — Мы объясняем изменение индекса ослаблением рубля».



В результате доля респондентов, беспокоящихся по поводу экономического роста страны, увеличилась во II квартале 2017 года до 35%. В то же время индекс личного благосостояния остался значительно выше уровня второго полугодия 2016 года.



Общая картина причин беспокойства населения по сравнению с прошлым кварталом не изменилась. Самой серьезной проблемой, на взгляд респондентов, остается коррупция (59%), на втором месте — безработица (55%), далее следует инфляция (47%) и только 17% были обеспокоены обменным курсом рубля.





При этом исследование показывает ускорение роста заработной платы у среднего класса до 6,5% во II квартале 2017 года по сравнению с прошлым годом. Так, 27% респондентов получили повышение или индексацию зарплаты на 6,2% с начала года, что свидетельствует о среднем увеличении на 1,7% для всей выборки.



Согласно полученным ответам, при увеличении заработной платы только 20% дополнительного дохода будут направлены на питание по сравнению с 39% доходов, которые тратятся на питание в настоящее время, 14% респонденты направят на одежду и предметы домашнего обихода (в настоящее время 16%), а 12% — будут сохранены (7%).



«В новой реальности Ивановы стараются экономить на продуктах питания, используя разные подходы: совершать покупки в дешевых магазинах (68%), пользоваться промоакциями (62%), покупать менее дорогие продукты», — рассказывают в Sberbank CIB.



Доля опрошенных, чувствительных к уровню цен, увеличилась с 73% в I квартале 2017 года до 75% во II. Аналогично, доля стремящихся покупать более дешевые товары увеличилась на 1 п.п. до 71%. Доля потребителей, которые посещают магазины только ради промоакций, возросла с 45% до 48%. С другой стороны, доля пытающихся сэкономить на непродовольственных товарах, уменьшилась в годовом выражении, хотя и осталась довольно высокой, замечают авторы исследования. Пытаются экономить на питании вне дома 63% против 73% во II квартале 2016 года, в то время как 63% старались экономить на отпуске, по сравнению с 67% в I квартале 2017 года и 60% - в II квартале 2016 года.



Опрос проводился среди 2300 граждан в возрасте 18-65 лет, проживающих в 164 городах России с население более 100 тыс. человек.