Всего сто крупных компаний на планете ответственны за 71 процент промышленных выбросов, сообщается в опубликованном докладе некоммерческой организации Carbon Disclosure Project.



Как передает портал "Газета.Ru", в докладе приводится перечень государственных и частных корпораций, чье производство порождает крупнейшие выбросы в мире.



Всего с 1988 года в атмосферу попало 923 миллиарда тонн парниковых газов, причем всего 25 компаний произвели более половины.



Сомнительная пальма первенства в этом списке принадлежит китайской угольной промышленности, второе место эксперты отдали саудовской нефтяной компании Aramco, а третье место – российскому "Газпрому".

