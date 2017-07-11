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Западные эксперты назвали "Газпром" одним из виновников глобального потепления
Всего сто крупных компаний на планете ответственны за 71 процент промышленных выбросов, сообщается в опубликованном докладе некоммерческой организации Carbon Disclosure Project.
Как передает портал "Газета.Ru", в докладе приводится перечень государственных и частных корпораций, чье производство порождает крупнейшие выбросы в мире.
Всего с 1988 года в атмосферу попало 923 миллиарда тонн парниковых газов, причем всего 25 компаний произвели более половины.
Сомнительная пальма первенства в этом списке принадлежит китайской угольной промышленности, второе место эксперты отдали саудовской нефтяной компании Aramco, а третье место – российскому "Газпрому".
Также среди лидеров – западные корпорации ExxonMobil, Shell, BP и Chevron.
Сообщается, что если выбросы останутся на прежнем уровне, среднегодовая температура на планете поднимается на 4 градуса менее чем за 30 ближайших лет.
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