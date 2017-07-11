Вкладчики «Югры» могут потерять 75 млрд рублей

Объем неучтенных вкладов в банке «Югра» может оцениваться в сумму до 75 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ходом проверки банка. Такие депозиты испытывающие трудности кредитные организации открывают в случае, когда регулятор ограничивает их в привлечении средств населения — это делается для того, чтобы скрыть их в отчетности. По таким вкладам физлицам очень сложно получить страховое возмещение. Банк России , в свою очередь, официально сообщил, что на данном этапе не нашел в «Югре» неучтенных вкладчиков, но достоверно об этом можно будет судить по итогам проверки, которую проведет временная администрация. Опрошенные «Известиями» эксперты соглашаются, что признаки «забалансовых» вкладов в случае с «Югрой» есть, а если их объем действительно достигает 75 млрд рублей, то банк вряд ли сохранит лицензию.

ЦБ в понедельник ввел временную администрацию в банке «Югра», а также — мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Введение такого моратория является страховым случаем и подлежит возмещению из Фонда страхования вкладов через механизм АСВ.

— Выборочная проверка в «Югре» показала наличие неучтенных вкладов. Оценка — примерно до 75 млрд рублей. Точнее будет известно только 25 июля, — сообщил «Известиям» осведомленный источник.

Зампред ЦБ Василий Поздышев во вторник объяснил журналистам, что на протяжении последних месяцев Банк России видел признаки фальсификации отчетности «Югры», возможных вывода активов и манипуляции со вкладами.

«Югра» уже больше года не может привлекать средства населения во вклады: в апреле 2016-го регулятор запретил ему работать со средствами вкладчиков. Такой запрет не распространялся на привлечение средств акционеров. По словам Василия Поздышева, «Югра» нарушила предписание — банк стал «превращать» отдельных вкладчиков в акционеров, выдавая им в подарок к вкладу одну акцию. Размеры этого нарушения для размаха банка невелики — таким способом банк привлек 1,88 млрд рублей населения, но регулятор посчитал это нарушение тревожным сигналом.

— Главной проблемой является то, что установить число забалансовых вкладчиков, а уж тем более их число до момента начала страховых выплат практически невозможно. У банка их может оказаться и больше. Беда в том, что даже у ЦБ и АСВ статистики относительно реальной численности забалансовых вкладчиков просто нет, равно как и нет на сегодняшний день эффективных законодательных инструментов защиты по сути обманутых вкладчиков банков-банкротов, — отметила член Адвокатской коллегии Москвы Елена Лузанова.

Подозрение в наличии забалансовых вкладов может вызвать агрессивная политика банка по привлечению средств (высокие ставки, широкая рекламная кампания) в сочетании с невысоким ростом остатков средств физических лиц на балансе, что и наблюдалось в случае с «Югрой», пояснила в разговоре с «Известиями» ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Кириллова

— 75 млрд рублей забалансовых вкладов — это слишком много. Если это так, то банк имеет все шансы лишиться лицензии, — сказала «Известиям» первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова

По словам экспертов, гражданам, вкладов которых нет в системе, нужно написать заявление во временную администрацию банка, АСВ и в Службу защиты прав потребителей ЦБ. Также необходимо собрать все документы, подтверждающие открытие вклада, копии приложить к письму. При этом желательно объединиться с другими гражданами, попавшими в эту ситуацию.

Помимо вкладов, внимание регулятора привлекло также то обстоятельство, что почти у всех заемщиков «Югры» были огромные объемы сделок по торговле стройматериалами — до 300 млрд рублей. При этом порядка 86% расчетов между юрлицами происходили внутри банка. По предварительным оценкам ЦБ, с помощью технических компаний «Югра» обходила ограничения риска на собственника, а средства шли на его проекты. Как отметили в ЦБ, большая часть кредитного портфеля предположительно шла на финансирование бизнеса собственника.

За последний год банк получил 10 предписаний, а также семь рекомендаций по доформированию резервов — речь идет о «десятках миллиардов» рублей. Докапитализация «Югры» в 2016–2017 годах, по мнению ЦБ, тоже была технической — регулятор видит признаки того, что в капитал пошли не средства собственников, а средства других банков. Баланс банка, по данным регулятора, составляет более 320 млрд рублей. Объем вкладов — более 180 млрд рублей, но большинство этих вкладов (почти 170 млрд рублей) застрахованы.

В самом банке ситуацию не комментируют.