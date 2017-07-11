Покупать валюту эксперты посоветовали лишь при крайней нужде

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари:

- Саммит G20 особенно не впечатлил валютный рынок. Инвесторы в основном следили за лидерами крупнейших экономических держав, а сами политики старались не привлекать к себе лишнего внимания. G20 уже где-то далеко, а отток капитала из России и общее отсутствие интереса инвесторов к рублю - здесь и сейчас, нынешняя реальность.



Сокращение объема операций carry trade наблюдается почти месяц, и пока рынок движется именно в этом направлении. Рубль теряет привлекательность спекулянтов из-за сокращения доходности торгов на разнице ставок и восстанавливает корреляцию с нефтью. Спустя два года все возвращается на свои места.



Против российской валюты на этой неделе продолжают играть слишком высокая нефтяная волатильность, внутренние макроэкономические новости и последствия обнародованной ранее статистики по инфляции. С ценами на нефть все более-менее понятно: вариантов для дальнейшей просадки барреля Brent ниже 46 долларов предостаточно.



А вот с остальными катализаторами стоит разобраться подробнее. Появившиеся новости о банке "Югра", где в связи с повышенными финансовыми рисками ввели временную администрацию, не сулят сектору ничего хорошего. Даже при условии докапитализации банка, входящего в ТОП-30 кредитных учреждений России, проявились проблемы и, по всей видимости, они глубже, чем видится сейчас.



Картина в банковском секторе все такая же сложная, как и ранее, и это создает риски для продолжения работы иностранного капитала в российском финансовом секторе. Симпатии к рублю в таком окружении точно не прибавится.



Что касается статистики, то разгон инфляции в России пока локальный, но вряд ли индекс потребительских цен достигнет прогнозируемых ранее значений в ближайшее время. И дело не только в аномально холодном лете в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, но и в удорожании импорта, отсутствии нужного объема собственной плодоовощной продукции. Чем выше инфляция - тем ощутимее давление на отечественную валюту.





Банк России на ближайшем заседании 28 июля вряд ли обойдет вниманием факт усиления инфляционной волны. Велика вероятность сохранения ключевой ставки на текущем уровне. И это будет актуально до осени или более позднего момента. Рубль в таких условиях останется под серьезным давлением.

Во вторник, 11 июля, доллар США проведет торговый день в границах 60,10 - 60,60 рубля, до конца недели актуальным сохранится широкий диапазон 60 - 61,35 рубля. Для евро вероятны торги до конца недели в пределах отметок 68 - 69 рублей.



Покупать иностранную валюту в периоды биржевой волатильности имеет смысл при необходимости, например, туристам в преддверии зарубежных поездок. Текущая ситуация не слишком благоприятна для приобретений валюты в рамках сбережений или инвестиций.