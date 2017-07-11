Западные инвесторы обходят санкции против РФ через Багамы и Бермуды

После введения Западом антироссийских санкций резиденты иностранных государств стали инвестировать в РФ, используя офшорные страны.

Как сообщают СМИ, в прошлом году Багамские и Бермудские острова суммарно обеспечили четверть прямых инвестиций в Россию. Вышеназванные страны в своих целях в обход санкций используют западные инвесторы, которые вкладывают в РФ деньги, чтобы заработать. Информацией об этом поделились «Известия» , сославшиеся на источник, близкий к Минфину

Стоит отметить, что приток средств с Багамских и Бермудских островов за последние три года вырос с 5,4 до 8,2 млрд долларов.