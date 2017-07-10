Siemens подтвердил поставку в Крым двух турбин

В немецкой компании Siemens подтвердили, что, по крайней мере, две газовые турбины, которые были поставлены в Россию, были перевезены в Крым. Об этом сообщает Reuters

В компании подчеркнули, что переезд турбин не был согласован с Siemens, и он намерен привлечь к ответственности заказчика – российскую инжиниринговую компанию "Технопромэкспорт".

"В течение последних нескольких месяцев наш клиент неоднократно подтверждал нам, что доставка в Крым не последует. Siemens намерен возбудить уголовное дело в отношении ответственных лиц", - заявили его представители.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на электростанциях в Крыму устанавливаются турбины российского производства.

Как стало известно Reuters, Siemens в обход санкций поставлял турбины в Крым.

Один из осведомленных источников рассказал агентству, что Россия доставила турбины немецкой фирмы на полуостров через море. Он уточнил, что речь идет о газовых турбинах SGT5-2000E, которые будут установлены на электростанции в Севастополе. Другой источник из энергетического сектора Крыма подтвердил эту информацию.