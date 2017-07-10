Банк "Югра" , в котором с понедельника введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, рассчитывает урегулировать ситуацию с ЦБ в ближайшее время и опровергает претензии регулятора о незаконном выводе активов. Об этом журналистам сообщил президент банка "Югра" Алексей Нефедов.

"Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время. Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы - все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории РФ. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью", - сказал Нефедов.