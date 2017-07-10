Более 20 вкладчиков собрались в головном офисе банка «Югра»

Клиенты получают консультации в связи с введением в банке временной администрации и наложением моратория на выплаты вкладов.



Часть клиентов просит вызвать в зал руководство кредитной организации. «У нас теперь руководство АСВ, мы еще с ними даже не знакомы», — объясняет им сотрудница банка.



«К счастью, мой вклад застрахован. Если будет санация, я бы в банке осталась. Хотя последние полгода я слышала о том, что у банка серьезная ситуация. В том числе в разных СМИ и по радио. Сегодня сотрудник банка сказала мне, что то, что произошло, равнозначно отзыву лицензии. Но если будет санация, я останусь», — сказал RNS вкладчица банка.



«Мы просто надеемся, что деньги нам вернут. Раньше про проблемы банка я не слышала», — сказала другой клиент.



На данный момент операционная деятельность банка полностью прекращена. Отделения работают в консультационном режиме.

