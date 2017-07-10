ЦБ отозвал лицензии у двух банков

"Проблемы у Сталь Банк (ООО) возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и, как следствие, низким качеством значительной части активов. При этом банк неадекватно оценивал кредитный портфель", - говорится в сообщении.

"Сталь Банк" занимал 527 место в банковской системе России.

"Деятельность ПАО «Банк Премьер Кредит» характеризуется низким качеством активов. Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска", - отмечает ЦБ . Кроме того, кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

"Банк Премьер Кредит" занимал 369 в банковской системе РФ.