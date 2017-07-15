Британцам за бесплатный Wi-Fi придется мыть туалеты

Представители провайдера Purple решили проверить, насколько жители Великобритании внимательно читают пользовательские соглашения.

Как сообщают СМИ, сотрудники вышеназванной компании включили в документ о бесплатном предоставлении Wi-Fi пункт об обязательных работах, которые могут продолжаться до 100 часов. Британцы его не заметили. Информацией об этом поделился Mashable.

Теперь все, кто подписал данный документ «не глядя» должны, если от них потребуют, убирать экскременты животных в парке, обнимать собак и кошек, вручную чистить засоры или биотуалеты во время фестивалей. Стоит отметить, что таковых оказалось 22 тысячи человек.

Только один пользователь увидел «проверочный» пункт в пользовательском соглашении.