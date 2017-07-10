Рубль будет с интересом ждать 28 июля

Борис Белкин, финансовый аналитик:

- Сегодня курс рубля может попробовать начать неделю с небольшого отскока от пятничных минимумов. Сколько можно реагировать на минимумы по нефти? И другие факторы поддержки национальной валюты все-таки есть.



Конечно, черное золото остается главным фактором, который давит на рубль и заставляет его слабеть. Однако период выплаты дивидендов российскими компаниями, например, вызывает потребность в рублевых ресурсах.



Ожидание балансировки рынка нефти, кстати, в связи с летним "высоким" сезоном спроса - также влияет на упрочнение позиций нацвалюты. Низкая в целом инфляция - тоже.





И, кстати, если уж говорить об инфляции, то следующее заседание Центрального Банка России , на котором предполагается ее изменение, запланировано на 28 июля. И множество игроков рынка с нетерпением ожидает этого дня, которое определит ситуацию с курсом как минимум до начала осени.

Пока же в пятницу рубль снижался, следуя точно за падающей стоимостью нефти. Она опустилась до 46,63 доллара по сорту Brent. Причина - признание рынком факта перепроизводства нефти и низкого спроса на нее.



Официальный курс доллара США на 10 июля составил 60 рублей 38 копеек (укрепление на 14 копеек). Курс евро укрепился на 57 копеек и составил 68 рублей 95 копеек.