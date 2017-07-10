Газета рассказала о планах Центробанка запретить автоперевод денег с карт «Мир»

Центробанк России может ограничить автоперевод (автоматическое перечисление с одного счета на другой) денег с карт «Мир» на карты других платежных систем. Об этом в понедельник, 10 июля, пишет газета «Ведомости»

Газета напоминает, что по закону к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир», но люди могут включить автоперевод денежных средств на карты других банков.

Источник издания рассказал о «серьезных совещаниях» в Центробанке о том, как можно ограничить автопереводы с карты «Мир». Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что ЦБ выпустит нормативный акт, по которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников.

«Идея ограничить автопереводы в том, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства и тогда они с большей вероятностью будут пользоваться "Миром"», — пишет газета.