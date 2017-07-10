В России могут запретить компаниям запрашивать персональные данные граждан без необходимости

Компаниям, предоставляющим услуги и продающим товары могут законодательно запретить запрашивать у потребителей персональные данные без необходимости, пишет газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор

«В отношении такого вида массового проявления недобросовестности, как понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством России и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), будет введён прямой запрет с установлением административной ответственности за его нарушение», — говорится докладе ведомства.

Как отметил начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков , в настоящий момент потребители могут столкнуться с требованиями предоставить паспортные данные даже при покупке билетов на концерт.

«Это не предусмотрено законодательством, но практикуется. Некоторое время назад паспорта спрашивали на входе в Третьяковскую галерею», — цитирует Прусакова издание.

Он также добавил, что в некоторых случаях компании, предоставляющие услуги, всё же имеют право на запрос персональных данных — например, при продаже авиабилетов.