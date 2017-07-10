Разделяй и выбрасывай



Собравшиеся в ФАС чиновники и предприниматели обсудили способы стимулирования населения к раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО). Среди идей — как снижение, так и рост тарифов на вывоз мусора, а также самоорганизация населения для продажи вторсырья. Часть экспертов настаивает — без демонополизации рынка и вменения платы за мусорообразование эффективными все эти меры не будут: сейчас захоронение отходов рентабельнее переработки.

Мусорную тему обсуждали на заседании рабочей группы по обращению с отходами при экспертном совете ФАС по вопросам ЖКХ. По словам главы профильного управления службы Алексея Матюхина, для эффективного стимулирования раздельного сбора отходов необходима дифференциация мусорных тарифов, но этот вопрос недостаточно проработан в нормативно-правовых актах. Впрочем, простое снижение тарифов не будет достаточно стимулировать жителей сортировать мусор, полагает господин Матюхин. Более перспективным вариантом может стать снижение норматива накопления ТКО на человека или единицу площади жилья, который используется при расчете тарифа.





Исполнительный директор ассоциации ЖКХ «Развитие» Алексей Макрушин согласился, что снижение тарифа на 5–10 руб. будет иметь слабый стимулирующий эффект, но на фоне отсутствия точной статистики по количеству отходов манипулирование нормативами накопления он полагает нежелательным. В то же время население может с энтузиазмом отнестись к идее снижения платы за вывоз или даже полностью бесплатного вывоза «чистых» бачков, как это сделано, например, в Германии.



С точки зрения Владимира Ярченкова, представителя регионального оператора по обращению с ТКО Ивановской области «Чистое поле», тариф для жителей может быть снижен исходя из тарифа мусоросортирующего завода. На практике это может означать его снижение на 5–10%. Представители регионов согласились с необходимостью дифференциации тарифов, но разошлись во мнениях о ее стимулирующем или запретительном характере. Представитель минэнерго Самарской области заявил, что более целесообразным будет внедрение повышающего коэффициента за несортированный мусор. Представитель Московской области отстаивал противоположную точку зрения: для тех, кто сортирует мусор, тариф надо снижать.



Впрочем, по мнению других участников дискуссии, ни понижение, ни повышение тарифов не будет эффективным — единственной рабочей схемой стимулирования может стать самоорганизация собственников и наделение их правом продавать отсортированное вторсырье региональному оператору (что предусмотрено поправками Минстроя к законодательству об отходах, см. “Ъ” от 7 июня) при сохранении прежних тарифов. Для решения проблемы собственности на эту категорию отходов их необходимо вывести из общего объема ТКО. Эта идея не очень понравилась представителю ивановского регионального оператора: это может негативно отразиться на выручке компании.