Аренда однокомнатных квартир подешевела в большинстве городов России

Наибольшее снижение цен на аренду маленького жилья зафиксировано в Казани, Липецке, Нижнем Новгороде и Красноярске.

В этих городах цены на аренду «однушек» упали более чем на 10%: например, в Казани средняя ставка упала до 13,2 тысячи рублей, а в Липецке — до 10 тысяч рублей. Также в минус ушел Красноярск со ставкой 10,7 тысячи рублей в месяц, Нижний Новгород (13,8 тысячи рублей в месяц) и Брянск со ставкой 8,9 тысячи рублей в месяц.

Арендные ставки в Москве снизились на 2,7%. Теперь снять «однушку» в столице можно за 30,6 тысячи рублей в месяц. Этих денег хватит, чтобы снять две однокомнатных в Хабаровске (ставка 15 тысяч рублей в месяц), три — в Волгограде (10,1 тысячи рублей в месяц) и четыре — в Курске (7,5 тысячи рублей в месяц). Аренда «однушки» в Москве также оказалась дороже, чем найм трехкомнатной квартиры в большинстве городов России.