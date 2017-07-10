Эксперт предсказал резкое снижение цен на квартиры в Москве

Руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко заявил, что жилье в столичном регионе в ближайшие несколько лет будет дешеветь. Об этом сообщает «Эксперт»

По мнению Репченко, цены вернутся на уровень 2004–2005 годов. «В кризис динамика рынка жилья совсем иная, чем у фондового рынка. Его стоимость обычно снижается ступенчато. Даже в отсутствие спроса и сделок продавцы обычно стараются держать цены: «Попробую, вдруг купят», - пояснил он.

Затем, как отметил Репченко, риелторы перестают работать с «нереальными» рекламными ценами. Они просят продавцов оценивать недвижимость «по нижней планке». С этого момента цены начинают снижаться.

Из «Индекса стоимости жилья», составленного аналитическим центром Репченко, следует, что московские квартиры за 2015–2016 годы подешевели почти на четверть — до 170 тысяч рублей за квадратный метр.