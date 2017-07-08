Глава ВОЗ: следующая пандемия может обойтись мировой экономике в триллионы долларов



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил лидеров стран «Большой двадцатки» о том, что новая глобальная пандемия, которая рано или поздно разразится, обойдётся мировой экономике в триллионы долларов.

Он предупредил, что пандемии, чрезвычайные ситуации в здравоохранении и слабые системы охраны здоровья представляют собой на сегодня один из самых больших рисков для глобальной экономики и безопасности.





«Мы не знаем, где и когда случится следующая глобальная пандемия, но она будет очень дорогостоящей и с точки зрения потери жизней, и в долларах», — цитирует Гебрейесуса ТАСС

По его словам, «потери для экономики могут исчисляться триллионами».



Он отметил, что вирус атипичной пневмонии обошёлся мировой экономике примерно в $60 млрд.



Глава ВОЗ заявил, что глобальное распространение любого нового патогена произойдёт в считанные часы из-за интенсивного авиасообщения, в результате чего будет две эпидемии — «одна, вызванная вирусом, и вторая, вызванная страхом».



Ранее ВОЗ заявила, что около 1,2 млн смертей детей и подростков в возрасте от десяти до 19 лет в год происходят из-за обстоятельств, которые можно предотвратить.