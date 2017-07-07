Массовый исход: в России закрываются риэлторские агентства

Российские риэлторские агентства начали массово закрываться из-за кризиса. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на российское отделение сети агентств недвижимости Century21.

По данным компании, в 2016 году в стране закрылись 4138 агентств, занимавшихся посредническими услугами на рынке недвижимости. За весь 2015 год в России прекратили работу 1880 таких организаций.

Кроме того, в стране замедлился темп регистрации новых агентств. В 2014 году в РФ открылось 4159 таких компаний, в 2015 - 3776, а в 2016 году – 3165.

Сложившуюся на рынке ситуацию в Century21 назвали следствием кризиса 2014 года. По данным компании, уровень спроса недвижимости в стране медленно падает, но предложение демонстрирует активный рост.