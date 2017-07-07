Евро обновил рекорд



Сегодня курс евро на Московской бирже впервые с ноября 2016 года превысил уровень 69 руб./€. Курс доллара обновил полугодовой максимум, поднявшись до отметки 60,53 руб./$. На фоне обвала цен на нефть, а также опасений сокращения объемов монетарного стимулирования в Европе инвесторы активно распродают рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Пятничные торги рубль начал с резкого ослабления против ведущих мировых валют. Уже в самом начале торгов курс европейской валюты на Московской бирже впервые с ноября 2016 года поднялся выше уровня 69 руб./€. В 11:50 мск курс поднялся на 80 коп., до отметки 69,09 руб./ € — максимального значения с 30 ноября прошлого года. Американская валюты подорожала на 66 коп., до 60,53 руб./$ — полугодовой максимум.



Возвращение курса рубля к многомесячным минимумам происходит на фоне резкого обвала цен на мировом рынке нефти. По данным агентства Reuters, сегодня стоимость ближайшего контракта на поставку североморской нефти Brent опускалась до отметки $46,75 за баррель, что на 3% ниже закрытия четверга. На спот-рынке цены упали почти на 5%, до $46,53 за баррель.



Российский рубль уверенно теряет позиции третий день подряд. По данным агентства Bloomberg, за три дня российская валюта ослабила свои позиции относительно доллара и евро на 1,6% и 2,2% соответственно и по этому показателю заняла четвертое место среди валют 24 развивающихся стран. Сильнее рубля подешевели турецкая лира, ранд ЮАР и колумбийское песо, которые снизились к доллару на 1,64–2,17%%, а к евро — на 2,24–2,77%.

