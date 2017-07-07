Гендиректор Новосибирского оперного театра вышел из декрета

Генеральный директор Новосибирского академического театра оперы и балета Владимир Кехман вернулся к работе после отпуска по уходу за ребёнком.

«Мой отпуск по уходу за ребенком завершён. Дочери исполнилось три месяца, она окрепла. В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог всё это время быть с семьёй и ухаживать за ребёнком. Я возвращаюсь к работе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

По его словам, теперь жене будет помогать заботиться о ребёнке прилетевшая из Новосибирска бабушка.

Ранее сообщалось, что признанный год назад банкротом гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушёл в декретный отпуск.