Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $47 за баррель впервые с 28 июня

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу на данных по добыче нефти в США; нефть марки Brent впервые с 28 июня опустилась ниже отметки в 47 за баррель свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.41 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,52% — до 46,90 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 2,68% — до 44,30 доллара за баррель.