ЦБ отозвал лицензию у московского банка

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Ранее "Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "Легион" меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения", - отмечает ЦБ.

АКБ "Легион" - участник системы страхования вкладов.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года банк занимал 209 место в банковской системе РФ с активами в размере 21,9 млрд рублей, собственные средства кредитной организации составляли 1,6 млрд рублей, вклады населения - 12,4 млрд рублей.