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ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Легион"
Банк России в четверг отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Легион" (зарегистрирован в Москве), сообщает пресс-служба регулятора.
В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Ранее "Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "Легион" меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения", - отмечает ЦБ.
АКБ "Легион" - участник системы страхования вкладов.
По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года банк занимал 209 место в банковской системе РФ с активами в размере 21,9 млрд рублей, собственные средства кредитной организации составляли 1,6 млрд рублей, вклады населения - 12,4 млрд рублей.
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