Экономисты предупредили о приближении евро за 75 рублей

Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр":

-В текущей рыночной ситуации мы вынуждены констатировать, что курс российской валюты будет, скорее всего, колебаться в рамках уже всем привычных торговых диапазонов. А именно при позитивном сценарии - между 60-61 в верхней границе диапазона и 57,5 - 59,8 - в нижней. При отрицательном сценарии и ухудшении внешней рыночной ситуации для курса рубля к доллару открывается дорога к отметкам в 64,20.



Основными драйверами изменения курса национальной валюты станут цены на "черное золото" на товарно-сырьевом рынке и, конечно, новости из Гамбурга с саммита стран G20. Причем новости с саммита смогут оказать доминирующее влияние на валютный рынок страны, проигнорировав динамику цен на сырую нефть на мировых рынках.



Этим летом появилась шутка про то, что доллар может стоить 40 рублей даже при стоимости нефти в районе 40 долларов за баррель, но при реальном намеке на существенное потепление отношений между РФ и США и перспективе снятия всех действующих в отношении России санкций.



Это больше анекдот, но если на саммите в Гамбурге мы действительно неожиданно получим позитивный импульс к просветлению в головах большинства политиков мира по отношению к России, то спекулятивный капитал может принести на российский валютный рынок свежую волну, а может даже и цунами спроса на российские активы, что станет причиной резкого и неожиданного укрепления курса национальной валюты.



Уровни называть не имеет смысла - цунами вещь непредсказуемая. Но пока в воздухе грозой не пахнет. Так что, скорее всего, мы увидим доллар за 64-65 рублей к концу месяца, может быть и к концу недели на волне разочарования инвесторов в результатах саммита стран G20 и евро за 70-75 рублей.



Напомним, по данным Центробанка РФ , последний раз курс доллара находился выше 65 рублей в ноябре 2016 года, евро последний раз достигал 75 рублей в конце мая прошлого года.