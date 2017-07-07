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В Японии продали гроздь винограда за рекордные $11 тысяч
Фото: Тасс
Гроздь винограда сорта Ruby Roman была продана в Японии на аукционе за рекордные $11 тысяч.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Особый сорт винограда был выращен в японской префектуре Исикава. Учитывая, что лот содержал 30 ягод, покупатель заплатил за каждую из них $360.
Новый хозяин грозди уже заявил, что намерен выставить покупку в своём магазине и угощать виноградом своих клиентов.
Ранее на аукционе SCP Auctions были проданы кеды американского баскетболиста Майкла Джордана. Лот обошёлся покупателю в рекордную сумму — $190 тыс.
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