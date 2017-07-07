В Японии продали гроздь винограда за рекордные $11 тысяч

Гроздь винограда сорта Ruby Roman была продана в Японии на аукционе за рекордные $11 тысяч.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Особый сорт винограда был выращен в японской префектуре Исикава. Учитывая, что лот содержал 30 ягод, покупатель заплатил за каждую из них $360.

Новый хозяин грозди уже заявил, что намерен выставить покупку в своём магазине и угощать виноградом своих клиентов.