"Известия": цены на овощи в России подскочили из-за холодного лета

Минсельхоз подготовил "Обзор ценовой ситуации на агропродовольственном рынке". Согласно представленной в нем информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года капуста в России подорожала на 73,8%, картофель - на 56,6%, репчатый лук - на 28,3%.

В пресс-службе ведомства пояснили, что рост цен носит ярко выраженный сезонный характер.

"В текущем сезоне ввиду неблагоприятных погодных условий (не только на территории России) цены на основные виды овощей выше прошлогоднего уровня. В текущем сезоне превышение цен на картофель над прошлогодними связано в большей степени со снижением его урожая в прошлом году. Также это могло произойти в связи с удорожанием импортной продукции нового урожая, который ввозится в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья", - рассказали в Минсельхозе.

Минэкономразвития также сообщили, что рост цен на овощи оказал влияние на уровень инфляции в апреле–июне.

Президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев отметил, что значительное подорожание капусты, картофеля и лука связано с задержкой урожая, обусловленного холодным летом. На ценах, по его словам, сказывается недостаток предложения.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития объяснило рост безработицы в мае холодной погодой.