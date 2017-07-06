В России заменят деньги

"Безусловно, в будущем будут модернизированы и другие номиналы банкнот. Замена защитных признаков на банкнотах осуществляется обычно раз в 5-7 лет, - заявил Александр Юров. - При этом такая замена, в зависимости от применяемых защитных признаков, может происходить как без изменения визуального образа банкноты, так и с частичной или полной переработкой художественного оформления".

Полный текст интервью с Александром Юровым читайте в завтрашнем номере "РГ"