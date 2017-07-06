Главные события у вас в почте
В России заменят деньги
Рублевые банкноты ждет глубокая модернизация. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров. Старт этому процессу даст выпуск 200-рублевой и двухтысячной купюр.
"Безусловно, в будущем будут модернизированы и другие номиналы банкнот. Замена защитных признаков на банкнотах осуществляется обычно раз в 5-7 лет, - заявил Александр Юров. - При этом такая замена, в зависимости от применяемых защитных признаков, может происходить как без изменения визуального образа банкноты, так и с частичной или полной переработкой художественного оформления".
Полный текст интервью с Александром Юровым читайте в завтрашнем номере "РГ"
Оставить комментарий