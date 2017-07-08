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Деловая газета «Взгляд»

Берлин пригрозил Вашингтону торговой войной США и ЕС

Берлин пригрозил Вашингтону торговой войной США и ЕС
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Если США начнут вводить штрафные пошлины на немецкие и европейские товары, то последует ответ, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
«Европа не будет бездействовать. Мы будем защищаться», – приводит Deutsche Welle слова Габриэля, сказанные им в интервью газете Passauer Neue Presse.
По словам главы МИД Германии, в конечном итоге в подобных конфликтах «все оказываются в проигрыше».
Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз готов принять ответные меры на решение США о введении заградительных пошлин на сталь для европейских производителей.
Напомним, ранее в партии канцлера Германии Ангелы Меркель пообещали ответить президенту США Дональду Трампу торговой войной на введение пошлин на европейские товары.
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Бизнес В мире Главное США
Deutsche Welle
ЕС МИД Еврокомиссия
Жан-Клод Юнкер Зигмар Габриэль Дональд Трамп
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