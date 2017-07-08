Берлин пригрозил Вашингтону торговой войной США и ЕС

Если США начнут вводить штрафные пошлины на немецкие и европейские товары, то последует ответ, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль



«Европа не будет бездействовать. Мы будем защищаться», – приводит Deutsche Welle слова Габриэля, сказанные им в интервью газете Passauer Neue Presse.

По словам главы МИД Германии, в конечном итоге в подобных конфликтах «все оказываются в проигрыше».





Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз готов принять ответные меры на решение США о введении заградительных пошлин на сталь для европейских производителей.