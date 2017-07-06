Рубль ждет «идеальный шторм»

На валютном рынке из-за падения цен на нефть и провала аукциона облигаций федерального займа снова возобновилась распродажа рублей. Об этом сообщает Finanz.

По словам аналитика «Финама» Вадима Сысоева, в начале года рубль игнорировал падение цен на нефть, но сейчас «упорно не замечает их рост, зато любой провал нефтяных котировок повторяет под копирку».

Судя по спросу, который в два раза упал по сравнению с прошлой неделей и в три раза к началу года, на размещение опять не пришли иностранцы, рассказал Finanz управляющий активами на российском рынке.

Аналитик Сбербанк CIB Искандер Луцко заявил, что ослабление рубля будет продолжаться, так как на рынке акций начался дивидендный сезон, и деньги, которые получат зарубежные держатели бумаг, будут переводиться в доллары. В то же время, по его мнению, с 21 июля по 3 августа рубль получит «короткую передышку», когда в рамках налогового периода экспортеры продадут около 4,5 миллиарда долларов, а еще три миллиарда переведут в рубли для выплат акционерам. Однако в августе начнется вторая волна девальвации, уверен он.

Старший аналитик Forex Club Алена Афанасьева пояснила, что против рубля играют слишком много факторов: сезонная слабость платежного баланса, нефть и глобальные изменения политики мировых Центробанков.

Накануне, 5 июля, курс доллара снова превысил 60 рублей, а евро преодолел отметку в 68 рублей.