Bank of America предсказал рублю ослабление «в рамках приличий»

«По нашим оценкам доллар должен быть в районе 60 рублей. Это прогноз на конец 2017 года, он был сделан в конце прошлого года, и мы его не меняли. С этим прогнозом мы были и оптимистами, и пессимистами. Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал Осаковский.

При этом эксперт отметил, что рубль является очень волатильной валютой.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 6 июля, составляет 59,58 рубля, евро — 67,68.

Ранее, 4 июля, Райффайзенбанк выпустил прогноз, согласно которому к концу третьего квартала курс доллара поднимется до 65 рублей. «Церих Кэпитал Менеджмент» также ждет, что к осени американская валюта подорожает до 62-65 рублей.