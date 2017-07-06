Санкциям вопреки: Siemens поставил в Крым газовые турбины

По данным агентства, это произошло, несмотря на санкции Евросоюза , запрещающие европейским компаниям поставлять в Крым энергетические технологии.

Как утверждает Reuters, две из четырех газовых турбин модели SGT5–2000E прибыли морем в порт Севастополя с Таманского полуострова. Их якобы планируют установить на Севастопольской электростанции.

По информации агентства, всего для электростанции было произведено четыре турбины. Их якобы изготовили на заводе «Сименс Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге и доставили в Тамань по контракту с «Технопромэкспортом».

Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что компания не поставляла турбин на полуостров. Он заверил, что Siemens «соблюдает все ограничения экспортного контроля». Российское подразделение компании не стало комментировать эту информацию.

Россия строит в Крыму две электростанции общей мощностью 940 мегаватт за 1,3 миллиарда долларов. СМИ писали, что они могут работать только с оборудованием немецкой компании.