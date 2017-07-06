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Санкциям вопреки: Siemens поставил в Крым газовые турбины
В Крым поставили газовые турбины немецкого концерна Siemens. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с проектом.
По данным агентства, это произошло, несмотря на санкции Евросоюза, запрещающие европейским компаниям поставлять в Крым энергетические технологии.
Как утверждает Reuters, две из четырех газовых турбин модели SGT5–2000E прибыли морем в порт Севастополя с Таманского полуострова. Их якобы планируют установить на Севастопольской электростанции.
По информации агентства, всего для электростанции было произведено четыре турбины. Их якобы изготовили на заводе «Сименс Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге и доставили в Тамань по контракту с «Технопромэкспортом».
Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что компания не поставляла турбин на полуостров. Он заверил, что Siemens «соблюдает все ограничения экспортного контроля». Российское подразделение компании не стало комментировать эту информацию.
Россия строит в Крыму две электростанции общей мощностью 940 мегаватт за 1,3 миллиарда долларов. СМИ писали, что они могут работать только с оборудованием немецкой компании.
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