Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Стало известно, когда в Крыму подешевеет мобильная связь

Стало известно, когда в Крыму подешевеет сотовая связь
Фото:
Сотовая связь в Крыму будет улучшаться, а её стоимость - снижаться по мере того, как операторы будут договариваться между собой. С таким заявлением выступил министр связи России Николай Никифоров. Слова руководителя ведомства передаёт портал LIFE.
«Федеральная антимонопольная служба планирует инициативы, как урегулировать ценообразование в этой сфере. Цены там снижаются, операторы выстраивают отношения друг с другом, вопрос широко обсуждается», — заявил Никифоров.
Никифоров добавил, что не считает, что «в Крыму связь дороже, скорее всего, некоторые операторы, которыми вы пользуетесь в Москве, могут быть не представлены» на полуострове. Никифоров назвал ситуацию со стоимостью связи в Крыму «вопросом хозяйственных отношений между компаниями». В июне в Государственную думу внесли законопроект об отмене внутреннего роуминга в России. Глава ФАС Игорь Артемьев назвал факт существования внутреннего роуминга позором.
Бизнес
ФАС Госдума
Игорь Артемьев Николай Никифоров
Оставить комментарий

Последние новости