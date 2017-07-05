Главные события у вас в почте
Стало известно, когда в Крыму подешевеет мобильная связь
Сотовая связь в Крыму будет улучшаться, а её стоимость - снижаться по мере того, как операторы будут договариваться между собой. С таким заявлением выступил министр связи России Николай Никифоров. Слова руководителя ведомства передаёт портал LIFE.
«Федеральная антимонопольная служба планирует инициативы, как урегулировать ценообразование в этой сфере. Цены там снижаются, операторы выстраивают отношения друг с другом, вопрос широко обсуждается», — заявил Никифоров.
Никифоров добавил, что не считает, что «в Крыму связь дороже, скорее всего, некоторые операторы, которыми вы пользуетесь в Москве, могут быть не представлены» на полуострове. Никифоров назвал ситуацию со стоимостью связи в Крыму «вопросом хозяйственных отношений между компаниями». В июне в Государственную думу внесли законопроект об отмене внутреннего роуминга в России. Глава ФАС Игорь Артемьев назвал факт существования внутреннего роуминга позором.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Rambler News Service
-
Аргументы и Факты
-
Газета.Ru