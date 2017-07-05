ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка

Банк России с 5 июля отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка» (КБ МНИБ). Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

По данным регулятора, кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных транзитных операций. Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. «КБ МНИБ не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечается в сообщении.

В финансовой организации назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

В апреле международное рейтинговое агентство Moody's прогнозировало ликвидацию 10 процентов существующих российских банков в течение года.

В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что через два-три года, к моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора, отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием.

КБ МНИБ является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 июня 2017 года занимал 515-е место в банковской системе России.