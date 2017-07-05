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Ростуризм заявил о нехватке гостиниц к ЧМ-2018 по футболу

Ростуризм констатировал нехватку гостиниц в России для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году, передает газета "Известия".
Ведомство подготовило доклад, в котором указало, что дефицит мест для ночлега зафиксирован в 6 регионах из 11, в которых будут проходить матчи.
При этом издание отмечает, что власти регионов уже заявили, что активно ведут строительство и найдут места для размещения болельщиков.
Отельеры предполагают, что туристов смогут принять хостелы и частный сектор.
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газета "Известия"
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