Главные события у вас в почте
Ростуризм заявил о нехватке гостиниц к ЧМ-2018 по футболу
Ростуризм констатировал нехватку гостиниц в России для размещения болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году, передает газета "Известия".
Ведомство подготовило доклад, в котором указало, что дефицит мест для ночлега зафиксирован в 6 регионах из 11, в которых будут проходить матчи.
При этом издание отмечает, что власти регионов уже заявили, что активно ведут строительство и найдут места для размещения болельщиков.
Отельеры предполагают, что туристов смогут принять хостелы и частный сектор.
Оставить комментарий