ДНР предложила Украине свой уголь

Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова полностью обеспечить Украину углем, заявил «Известиям» председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин

«Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако, учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стран — ЮАР, Австралии, а сейчас и США», — отметил он.

Пушилин заверил, что власти ДНР, несмотря на политические разногласия с украинским руководством, все еще заинтересованы в поставках топлива Киеву. Также глава Народного совета республики отметил, что осуществлять продажу угля весьма затруднительно из-за блокады.

В марте поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую начали украинские националисты. Позднее в том же месяце Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. С середины февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике, вызванный дефицитом антрацита. Из-за этого Киев обратился к другим поставщикам, в частности, к ЮАР.