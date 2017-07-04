На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа

Она отметила, что также очень интересна идея создания хаба по хранению газа из ЕС . При этом, по словам Бойко, Украине важно оставаться надежным транзитером для Европы.

Вопрос о заключении нового транзитного контракта между «Газпромом» и Киевом пока открыт. Действующее соглашение истекает в 2019 году. В марте президент России Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019-го, если это будет экономически целесообразно. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что к началу 2022 года максимальный объем транзита топлива через украинскую территорию будет составлять от 10 до 15 миллиардов кубометров (по итогам 2016-го — примерно 80 миллиардов).

ГТС Украины способна транспортировать до 120 миллиардов кубометров энергоносителя в год. Однако после строительства новых газопроводов транзит через Украину в последние годы сократился. Предполагается, что очередное сокращение произойдет после постройки «Газпромом» двух новых газопроводов — по дну Балтийского и Черного морей.