Крупные российские банки вновь снижают ставки

Решение Банка России Российские банки вслед за финансовым регулятором продолжили снижать ставки по кредитным продуктам. Флагманом рынка стал Сбербанк , который объявил о снижении ставок по кредитным картам на 2-6 процентных пунктов. Вслед за ним о снижении сообщили и другие крупные кредитные организации, в частности Россельхозбанк "Российский капитал" . О планах снизить ставки по кредиту, выдаваемому наличными, ТАСС также рассказали в Почта банке.

Снижение ставок со стороны кредитных организаций связано с политикой Центробанка России. Так, совет директоров Банка России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 г. принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле регулятор снизил ключевую ставку еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%. В июне регулятор вновь принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п. п., до 9% годовых. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что простор для снижения ставки во втором полугодии 2017 года сохраняется, однако регулятор не исключает пауз в смягчении денежно-кредитной политики. При этом Набиуллина предупредила, что денежно-кредитная политика Банка России будет оставаться умеренно-жесткой на протяжении нескольких лет, пока инфляционные ожидания не закрепятся на стабильно низком уровне.

Тренд на снижение В понедельник о снижении ставок сообщил Сбербанк. Так, кредитная организация с 1 июля снизила ставки по большинству кредитных карт на 2-6 п. п. Как пояснил исполнительный директор - начальник отдела развития кредитных карт Сбербанка В понедельник о снижении ставок сообщил Сбербанк. Так, кредитная организация с 1 июля снизила ставки по большинству кредитных карт на 2-6 п. п. Как пояснил исполнительный директор - начальник отдела развития кредитных карт Сбербанка Игорь Ковалев , улучшить условия по кредитным картам позволил "тренд на снижение ключевой ставки Центральным банком".

Это не первое снижение ставок со стороны Сбербанка. Так, с 1 июня Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. Тогда глава Сбербанка Герман Греф отметил, что данное снижение не предел и до конца года, возможно, ставки будут снижены еще.

По пути снижения ставок пошло и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Так, в понедельник, 3 июня, АИЖК сообщило о снижении ставки по ипотечным кредитам на 0,75-1 процентный пункт. Теперь базовая ставка агентства составляет 9,75% годовых.

О снижении ставок по ипотеке по стандартам АИЖК в понедельник объявил также банк "Российский капитал". Так, на 0,75-1 п. п. ставки были снижены в пяти городах, где проходит пилотный проект по выдаче ипотечных кредитов с баланса АИЖК: в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Красноярске. Теперь минимальная ставка в зависимости от первоначального взноса в рамках пилотного проекта начинаются от 9,5% годовых, а для многодетных семей ставка будет дополнительно снижена на 0,25 п. п.

Во вторник за ними последовал и Россельхобанк. Так, банк сообщил о снижении ставки по программам ипотечного жилищного кредитования. Среднее снижение ставки составило 2 п. п., говорится на сайте кредитной организации.

О планах по снижению ставки по кредиту наличными ТАСС также сообщил вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян . Почта Банк в плановом порядке продолжит оптимизацию стоимости кредитных продуктов. В частности, в ближайшее время минимальная ставка по кредиту наличными будет снижена с 16,9% до 12,9%, сказал он.

Иная тактика

Газпромбанк , в свою очередь, для повышения привлекательности своих продуктов принял решение повысить ставки по наиболее востребованным срочным рублевым вкладам. Так, по этим вкладам со сроками размещения от 6 до 12 месяцев банк повысил ставки на 0,1-0,7 п. п. При этом максимальную ставку по вкладу (7,8%) можно будет получить до 31 августа в рамках акции "Газпромбанк - Отпускной".

Об отсутствии планов по снижению ставок, в частности по кредитным картам, ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ . На сегодняшний день ставки по кредитным картам розничного бизнеса ВТБ и ВТБ24 являются одними из самых выгодных на рынке, подчеркнули в пресс-службе. "Мы внимательно следим за ситуацией, но на данный момент менять ставки не планируем", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем месяц назад группа ВТБ приняла решение снизить ставки по ипотеке до 10%. Так, с 7 июня общее снижение ипотечных ставок ВТБ24 и розничного бизнеса ВТБ составило 0,75 п. п. для готового жилья и 0,4 п. п. для новостроек.

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