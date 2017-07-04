Названы цены на американский уголь для Украины

ТАСС Украина будет платить за американский уголь примерно 110-130 долларов за тонну. С таким заявлением выступил старший аналитик Forex club Андрей Шевчишин . Его слова передаёт

«Цена реализации американского угля очевидна, с традиционной привязкой к международному угольному индексу API2. С учетом рыночной стоимости, логистического плеча и качественных характеристик цена может составить $110-130 за т», - заявил Шевчишин.

В настоящий момент Украина закупает уголь из ЮАР по цене 97 долларов за тонну. В связи с конфликтом на востоке страны Киев потерял контроль над самыми прибыльными шахтами. Украина покупала антрацит у самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) до января 2017 по цене 70-80 долларов за тонну. Поставки прекратились в связи с торговой блокадой неподконтрольного Киеву региона.