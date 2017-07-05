Украинец попался на продаже мест в очереди на границе с Крымом

Перед контрольно-пропускным пунктом «Чонгар» на границе с Крымом был задержан гражданин Украины, продававший места в очереди поближе с КПП. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба Харьковской областной госадминистрации.

Украинские пограничники поймали мужчину с поличным. Выяснилось, что сумма вознаграждения зависела от автомобиля желающего быстрее пересечь границу. Так, водителю Mercedes украинец предложил сократить время ожидания в очереди за 500 гривен (около 1100 рублей), а для водителя Porsche «тариф» был в три раза выше.

Сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали данные факты и передали мужчину полицейским.

В апреле сообщалось, что украинские пограничники отдела «Чонгар» Бердянского отряда пресекли незаконный ввоз патронов в Крым. В бардачке автомобиля Land Rover было обнаружено 18 патронов к травматическому оружию калибра 9 миллиметров.