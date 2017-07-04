В работе IT-систем Райффайзенбанка произошел технический сбой, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.

«Временная недоступность сервисов банка связана с внутренним техническим сбоем, который мы оперативно устраняем. Все клиентские сервисы будут восстановлены в течение нескольких часов. Сбой не обусловлен внешним воздействием», — сказал представитель банка.

Ранее Райффайзенбанк сообщил в Twitter о сложностях с проведением операций. «Сейчас наблюдаются сложности с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций. Упорно работаем над восстановлением», — говорится в сообщении.

По состоянию на 17:40 по московскому времени операции в мобильном банке проходят без затруднений.