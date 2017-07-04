Далее:
Главное сейчас
Rambler News Service

В работе IT-систем Райффайзенбанка произошел технический сбой

В работе Райффайзенбанка произошел сбой
Фото:
В работе IT-систем Райффайзенбанка произошел технический сбой, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.
«Временная недоступность сервисов банка связана с внутренним техническим сбоем, который мы оперативно устраняем. Все клиентские сервисы будут восстановлены в течение нескольких часов. Сбой не обусловлен внешним воздействием», — сказал представитель банка.
Ранее Райффайзенбанк сообщил в Twitter о сложностях с проведением операций. «Сейчас наблюдаются сложности с доступом к онлайн-сервисам, банкоматам и проведению операций. Упорно работаем над восстановлением», — говорится в сообщении.
По состоянию на 17:40 по московскому времени операции в мобильном банке проходят без затруднений.
Еще 3 источника
Бизнес Главное Технологии
Райффайзенбанк Австрия
Оставить комментарий

Rambler News Service: последние новости