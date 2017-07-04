В РФ разрешили покупку алкоголя по правам и FAN ID

В России расширен перечень документов, позволяющих покупать алкоголь. Теперь для этого достаточно иметь при себе водительские права или паспорт болельщика (FAN ID).

Соответствующий приказ Министерства промышленности и торговли РФ опубликован 23 июня и вступает в силу 4 июля. Согласно приказу, продавцы смогут проверять возраст покупателей по FAN ID до 31 декабря 2018 года. Таким образом, список документов, позволяющих покупать алкоголь на территории России, увеличен с 12 до 14 пунктов.

Приобретать алкоголь также позволяют паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, паспорт моряка (удостоверение личности моряка), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство в России, разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца и свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

Паспорт болельщика (FAN ID) - основной элемент системы идентификации болельщиков, направленной на повышение безопасности и обеспечение быстрого прохода на стадион. Документ представляет собой пластиковую карточку, на которой указаны фамилия и имя, а также изображена фотография обладателя FAN ID.

Наличие паспорта болельщика было обязательным условием для допуска на стадион во время проведения матчей Кубка конфедераций в России с 17 июня по 2 июля. FAN ID также будет необходим для прохода на стадион в дни проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Алкоголь, наконец-то, можно купить и с правами. Поделитесь с друзьями - для этого нажмите на кнопки соцсетей ниже: