Выплаты по Европротоколу вырастут до 100 тысяч рублей

Правительство поддержало проект министерства финансов об увеличении лимитов выплаты по так называемому Европротоколу. Вместо 50 тысяч рублей предлагается установить 100 тысяч рублей.



Европротоколом называется упрощенное оформление аварии без вызова сотрудников ГИБДД на место происшествия. То есть двое пострадавших заполняют единую форму бланка извещения о ДТП, после чего каждый из них передает свой экземпляр в свою страховую компанию.

Напомним, что воспользоваться Европротоколом могут те, кто попал в аварию, в которой пострадало только два транспортных средства. Оба владельца застрахованы по ОСАГО. В результате ДТП пострадали только транспортные средства и нет пострадавших. То есть никто не погиб и никто не был отправлен в больницу. Еще одно важное условие, что у участников аварии нет сомнений в обстоятельствах аварии. То есть они согласны, что один проехал на красный сигнал светофора или не успел затормозить.



При этом законопроект предусматривает не только увеличение выплат по Европротоколу, но и отмену некоторых обязательных элементов фиксирования аварии.



А именно координат происшествия, установленных с помощью ГЛОНАСС, фото-, видеоматериалов, переданных через специальный сервер, определения сотовыми операторами положения мобильного телефона.



Напомним, что эти данные были необходимы для четырех регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, - где выплаты по Европротоколу должны были осуществляться в полном объеме.



В проекте заложена возможность оформить Европротокол и при разногласиях у водителей по поводу аварии. Отмена условия об обязательном отсутствии разногласий относительно обстоятельств ДТП и перечня видимых повреждений приведет к невозможности урегулирования страховщиком части страховых случаев, оформляемых по европротоколу.



Если оба участника будут говорить о том, что они не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату.



При этом никакие технические средства не смогут со стопроцентной вероятностью определить обстоятельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущерба.



Например, если оба участника ДТП будут заявлять, что двигались на разрешающий сигнал светофора.





Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс считает, что необходимо в спорных ситуациях (когда у участников есть разногласия относительно обстоятельств ДТП) вызывать на место ДТП сотрудников ГИБДД для фиксации всех обстоятельств и проведения административного расследования.

Страховщики считают, что фиксация обстоятельств ДТП только одним из способов, например рулеткой, лазерными приспособлениями, не позволит достоверно установить все обстоятельства страхового случая, все повреждения транспортных средств и иную информацию, необходимую страховщику для признания страховым случаем. Например, если участники ДТП зафиксируют обстоятельства ДТП только с помощью фотосъемки машин после ДТП, то не исключается риск мошенничества, риск искажения информации о месте совершения аварии.



Поэтому страховые компании предлагают установить, что для выполнения требований по "безлимитному Европротоколу" обстоятельства ДТП должны фиксироваться и с помощью геолокации, и с помощью технических средств.

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