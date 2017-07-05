Украинской экономике предсказали возвращение в «лихие» 90-е

Почти половина украинской экономики находится в теневом секторе, и страна крайне привлекательна для мошенников. С этой точки зрения можно утверждать, что Украина возвращается в «лихие» 90-е. Об этом в среду, 4 июля, в беседе с «Лентой.ру» заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко

Эксперт высказал свое мнение, комментирую данные Европейской бизнес-ассоциации (EBA) о повышении инвестиционной привлекательности государства. «Слушайте, ну та же самая ассоциация насчитала на Украине 46 процентов теневой экономики. Такое ощущение, что эти исследования разные люди делали», — отметил он.

Не может быть никакой инвестиционной привлекательности при такой доли экономики в тени, уверен эксперт. «Или может, но тогда надо честно признать, что эта привлекательность — для мошенников», — пояснил он.

Охрименко полагает, что для некоторых категорий предпринимателей обстановка на Украине действительно улучшается, но это не те люди, с которыми нужно строить современную экономику. «Сейчас некоторые бизнесмены, конечно, довольны. Можно порешать, договориться, спрятаться, создать неофициальные воинские формирования. Все как в 1990-е годы. Но вы должны понимать, что серьезный "белый" бизнес в такую страну не пойдет», — заключил он.