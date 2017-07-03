

Сбербанк с 1 июля снизил ставки по кредитным картам массовой линейки, говорится в сообщении кредитной организации.

«С 1 июля Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки — по картам уровня Classic и Gold, а также по картам моментальной выдачи. Ставки снижены по всем новым выпускаемым кредитным картам на 2-6 п.п. — до 23,9% для клиентов с предодобренным предложением, на которых приходится большая часть выдач, и до 27,9% без него», — говорится в сообщении банка.



Остальные параметры продуктов остаются без изменения.





«За 5 месяцев 2017 года портфель (кредитных карт. — RNS) вырос на 32,1 млрд руб., доля рынка достигла 44%, а количество клиентов превысило 17,2 млн человек. Тренд на снижение ключевой ставки Центральным банком позволил Сбербанку также улучшить условия по кредитным картам», — прокомментировал исполнительный директор-начальник отдела развития кредитных карт Сбербанка Игорь Ковалев

16 июня ЦБ третий раз с начала года снизил ключевую ставку — сейчас она составляет 9%.