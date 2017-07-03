"Запредельные суммы": у россиян украли миллиарды с депозитов

В последние несколько лет в ходе проверок Центробанка было выявлено несколько «хитроумных способов» по выводу средств из кредитных организаций, при этом украденные суммы оказались «запредельными». Об этом пишет « Московский комсомолец ».

По данным издания, «рекордсменом» последних лет оказался Внешпромбанк с дырой в балансе на 215 миллиардов рублей. За ним следуют «Интеркоммерц» с результатом 65 миллиардов рублей и «БФГ-Кредит» — 47,5 миллиарда рублей. «МК» отмечает, что менее крупных случаев - «десятки и даже сотни».

С середины 2013 года общий размер выявленных ЦБ дыр в балансах проблемных банков превысил триллион рублей.

В середине мая этого года Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам колонии общего режима . Ее заместитель Екатерина Глушакова получила четыре года. По данным правоохранителей, они похитили 113,5 миллиарда рублей. Такую сумму в январе 2017 года заработали все отечественные банки вместе.

По данным «МК», мошенники оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты. Всего таких займов было выдано 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. Затем средства выводились за границу. В итоге клиенты банка не смогли снять средства со своих депозитов.

Другим «громким примером» издание называет Пробизнесбанк , лицензию у которого отозвали в августе 2015 года. Через два года Басманный суд заочно арестовал двух его экс-владельцев — Сергея Леонтьева Александра Железняка . Им вменяют растрату 25 миллиардов рублей.

«В случае с Пробизнесбанком были куплены долговые ценные бумаги иностранных компаний и размещены в зарубежных депозитариях. То есть контролеры видят тип сделки, но проверить контрагента не могут. Потом полученный иностранной компанией заем переходит в третьи руки, компания банкротится и не может выполнить обязательства перед банком», - рассказал «МК» первый замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов.

Как советуют эксперты, опрошенные газетой, чтобы обезопасить свои деньги в банке, необходимо убедиться, что банк работает в системе страхования вкладов. Тогда, при наступлении страхового случая, владельцу депозита возмещается 100 процентов вклада, но не более 1,4 миллиона рублей. Как показывает практика, в большинстве случаев обанкротившиеся финансовые учреждения не входят в эту систему, отмечает «МК».