Рон Пол: рынки США на пороге обвала



Уже в октябре может произойти болезненная коррекция на фондовом рынке США, по словам американского политика, бывшего члена Палаты представителей от Республиканской партии США , бывшего конгрессмена Рона Пола

"Я не удивлюсь, если наши рынки рухнут на 25%, а золото вырастет на 50% к октябрю", - отметил он. В рамках такого сценария, индекс S&P500 достигнет отметки в 1800 пунктов и золото превысит $1860 за унцию.Рон Пол - невозмутимый медведь, который критиковал правительство Трампа и ФРС , которая, по его словам, слишком долго удерживала процентные ставки на исторических минимумах.

"Я думаю, на рынке сейчас очень нестабильная ситуация, и ФРС лучше быть очень осторожной. Поскольку они не знают что делать, я не жду ничего хорошего от их действий. Сделано много ошибок, и коррекция может длиться бесконечно", - отметил Пол в интервью CNBC.

Примечательно, что Пол сделал аналогичный прогноз в бизнес-среде около года назад. С тех пор индекс S&P500 вырос более чем на 20%, а индекс Dow Jones Industrials прибавил 24%, в то время как индекс Nasdaq Composite просел на 30% на фоне обвала котировок технологичных компаний. Золото, которое считается убежищем, в свою очередь, продемонстрировало рост почти на 8% в этом году, по данным FactSet. Это то, что заставляет Пола нервничать.

"Люди убеждены, что сейчас все замечательно, и акции будут расти всегда. Я на это не покупаюсь. Старые правила всегда существуют, сделано слишком много долгов. Должна наступить коррекция", - заявил он.