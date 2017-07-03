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Рон Пол: рынки США на пороге обвала
Уже в октябре может произойти болезненная коррекция на фондовом рынке США, по словам американского политика, бывшего члена Палаты представителей от Республиканской партии США, бывшего конгрессмена Рона Пола.
"Я не удивлюсь, если наши рынки рухнут на 25%, а золото вырастет на 50% к октябрю", - отметил он. В рамках такого сценария, индекс S&P500 достигнет отметки в 1800 пунктов и золото превысит $1860 за унцию.Рон Пол - невозмутимый медведь, который критиковал правительство Трампа и ФРС, которая, по его словам, слишком долго удерживала процентные ставки на исторических минимумах.
"Я думаю, на рынке сейчас очень нестабильная ситуация, и ФРС лучше быть очень осторожной. Поскольку они не знают что делать, я не жду ничего хорошего от их действий. Сделано много ошибок, и коррекция может длиться бесконечно", - отметил Пол в интервью CNBC.
Примечательно, что Пол сделал аналогичный прогноз в бизнес-среде около года назад. С тех пор индекс S&P500 вырос более чем на 20%, а индекс Dow Jones Industrials прибавил 24%, в то время как индекс Nasdaq Composite просел на 30% на фоне обвала котировок технологичных компаний. Золото, которое считается убежищем, в свою очередь, продемонстрировало рост почти на 8% в этом году, по данным FactSet. Это то, что заставляет Пола нервничать.
"Люди убеждены, что сейчас все замечательно, и акции будут расти всегда. Я на это не покупаюсь. Старые правила всегда существуют, сделано слишком много долгов. Должна наступить коррекция", - заявил он.
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