Спекулянты в США начали играть против рубля

Впервые за полтора года американские спекулятивные инвесторы начала ставить на ослабление рубля чаще, чем на его укрепление. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Комиссии по фьючерсной торговле США.

За отчетную неделю, завершившуюся 27 июня, «быки», чья стратегия прибыльна при росте курсов, увеличили длинные позиции по фьючерсам на курс рубля на 19 процентов (с 4128 до 4906), но «медведи», «заламывающие» цены вниз, нарастили короткие позиции сразу в два раза - с 2696 до 5574.

В последний раз хедж-фонды играли против рубля четыре недели подряд в декабре 2015-го - январе 2016 года. Тогда курс доллара вырос примерно с 67 до 83 рублей. После этого хедж-фонды ставили только на рост рубля.